Антон Белов подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»
16:37
Как ранее сообщал «СЭ», защитник Антон Белов подписал просмотровый контракт с московским «Динамо».
В рамках соглашения 35-летний россиянин может провести три игры, после чего будет принято решение о заключении полноценного контракта. Защитник будет выступать под 77-м номером.
Белов — чемпион мира-2014 в составе сборной России, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).
На счету Белова 640 матчей в КХЛ и 195 (55+140) очков.
??Антон Белов подписал просмотровый контракт с московским «Динамо».— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) October 28, 2021
В рамках соглашения игрок может провести три игры, после чего будет принято решение о заключении полноценного контракта.
В составе бело-голубых защитник будет выступать под 77-м номером. pic.twitter.com/LMFXgxaHsR
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