Как ранее сообщал «СЭ», защитник Антон Белов подписал просмотровый контракт с московским «Динамо».

В рамках соглашения 35-летний россиянин может провести три игры, после чего будет принято решение о заключении полноценного контракта. Защитник будет выступать под 77-м номером.

Белов — чемпион мира-2014 в составе сборной России, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).

На счету Белова 640 матчей в КХЛ и 195 (55+140) очков.