«Ак Барс» нанес «Сибири» третье поражение подряд в КХЛ
«Ак Барс» на выезде победил «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.
Победу казанцам принесли голы Кирилла Семенова, Семена Кошелева, Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого.
«Ак Барс» (70 очков) поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (53) потерпела третье поражение подряд и идет десятой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Семенов — 10 (Марченко, Галиев), 4:45 — 0:1. Кошелев — 7 (бол., Галиев), 10:54 — 0:2. Радулов — 12 (бол., Миллер, Галимов), 36:43 — 0:3. Кагарлицкий — 15, 41:45 — 0:4.
Вратари: Костин — Мифтахов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 21 (3+8+10) — 32 (16+8+8).
Судьи: Морозов, Раводин.
30 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10587 зрителей.
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