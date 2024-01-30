Baza: счета «Салавата Юлаева» арестованы из-за долгов

Федеральная служба по налогам и сборам (ФНС) приостановила все операции по счетам «Салавата Юлаева», сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, основанием для закрытия счетов клуба стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа. Руководство надеется решить вопрос с блокировкой счетов в ближайшие месяцы.

В феврале 2023 года уфимская команда имела задолженность по зарплате сотрудникам клуба в размере 300 миллионов рублей. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов обещал погасить долги в конце мая, но выплатил зарплаты только летом.

В этом сезоне «Салават Юлаев» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.