«Авангард» продлил контракты с тремя форвардами

«Авангард» объявил о продлении контрактов с тремя нападающими команды.

Односторонний контракт на один сезон подписал Марк Верба. Михаил Беляев и Никита Холодилин подписали двусторонние соглашения на два сезона.

«Мы внимательно следили не только за игрой каждого, но и за тем, как парни выстраивают отношения в команде. Нам важно в следующие сезоны идти с людьми, на которых мы можем положиться. Поэтому Верба, Холодилин и Беляев продолжат играть за «Авангард», — приводит пресс-служба клуба слова генменеджера «Авангарда» Антона Курьянова.

В текущем сезоне 25-летний Верба не набрал результативных баллов в 24 матчах за омичей в регулярном чемпионате КХЛ. В активе 26-летнего Беляева 9 (4+5) очков в 35 играх. 21-летний Холодилин отличился 13 (8+5) очками в 50 матчах.