Форвард «Спартака» Сергей Широков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3).

«Мы провели хорошую игру, целостную. Все три периода играли здорово. Не опустили руки, гнули свою линию, что привело к удачном результату. Большая часть игры — это неравные составы, здорово, что забили и сами не удалялись. Тренеры требуют играть нас жестко, агрессивно, но по правилам. Давать шансы в большинстве соперникам — непозволительно.

Все прекрасно понимали до Нового года, какое у нас турнирное положение, какие соперники впереди, все готовились, тренировались. Все идет по плану. Тренерский штаб уделяет много внимания физической подготовке, начало сезона и сборы были скомканы, сейчас получается побеждать и играть в правильный хоккей — это самое главное», — приводит слова Широкова официальный сайт КХЛ.