Шипачев: «Главное, что «Ак Барс» выиграл два матча, а Ахтямов сыграл «на ноль»
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Главное, что мы выиграли две игры, а Артур Ахтямов сыграл «на ноль». Поздравили его всей командой, он – молодец. А так, будем исправлять то, что у нас не получается. Готовимся дальше, в Хабаровске будут непростые игры.
Как забросил через сетку? Шайба отскочила так, что вратарь этого не ожидал. Да, она зашла через сетку, но это не страшно. Добыли хорошую победу, с отличным настроением едем дальше. Первый гол? Можно тренировать что угодно, но в игре сделать это сложнее. Хорошо, что шайба попала в девятку», – цитирует пресс-служба клуба Шипачева.
«Ак Барс» с 23 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. "Адмирал" – предпоследний (12 очков).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|6
|Трактор
|17
|8
|9
|18
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Амур
|15
|6
|9
|16
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|10
|Барыс
|16
|4
|12
|13
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -