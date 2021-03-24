Шипачев назвал причины поражения от СКА

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев назвал причины поражения в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:3, 1-3).

— Проиграли матч. Не забиваем хорошие моменты. Даем сопернику воспользоваться их моментами. В обороне можно подчищать лучше. В большинстве не забили. Думаю, это наша основная проблема сегодня, — приводит слова Шипачева сайт «Динамо».

— Согласен, что сегодня было большое количество технического брака, недопустимо большое для этой стадии плей-офф?

— А для какой стадии допустим? Он и в регулярке недопустим. Но шайба прыгает, скачет — есть такие игры. Может быть, от большого желания.

— В большинстве иногда такие передачи были...

— Мы же не хотим шайбу выкидывать из зоны? По крайней мере, я стараюсь отдать пас, чтобы шайба дошла до партнера. Но если она перепрыгивает клюшку, значит, пас плохой был.

— После трех поражений каково эмоциональное состояние?

— Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда. Настроение такое в раздевалке.

— Отсутствие Дмитрия Кагарлицкого сильно сказалось?

— Димка мастер, с которым мы играли весь сезон. Жаль, конечно. Но в команде не один Димка играет. Любой игрок может получить травму. Есть ребята, которые должны его заменить. Видите, ищем «химию». Пока пять на четыре не можем забить.

— Есть ли ощущение, что «Динамо» потеряло преимущество над СКА — и психологическое, и игровое?

— Мы три игры проиграли. Надо выиграть следующую. Готовимся к ней.