Валерий Брагин: «СКА работал всю игру, чтобы заслужить удачу при голах»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги победного матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (3:1, 3-1).

— Хороший матч с нашей стороны, забили в большинстве. Много играли в меньшинстве, но выстояли.

— СКА впервые за долгое время не поменял состав по сравнению с прошлым матчем. Может, этой стабильности команде в плей-офф раньше не хватало?

— Правильно говорите. Прошлый матч мы выиграли, это уже плей-офф и для экспериментов места нет. Оставили прежний состав.

— Ткачев сыграл так, как вы от него и ждали?

— Он провел хорошую игру. Можем его отметить.

— Пришлось ли вносить какие-то корректировки после первого периода, в котором «Динамо» имело преимущество?

— Было ясно, что «Динамо» будет агрессивно играть в первом периоде, поэтому мы готовились. Со второго периода удалось сделать хорошие наложения. Сработало большинство и на нашей стороне была удача в плане забитых голов. Она просто так не приходит. Ради нее надо поработать всю игру.

— В Санкт-Петербурге СКА больше играл первым номером, тогда как в московских матчах удачнее действовал от обороны. Чего ждете от следующей встречи?

— Мы всегда стараемся сыграть от атаки. Было ясно, что дома «Динамо» будет действовать агрессивнее. Но в следующем матче рисунок не поменяется. Будет обоюдоострая игра.

— СКА повел 2:0, как и в прошлом матче, но тогда упустил преимущество. Что попытались сделать, чтобы не наступить на те же грабли?

— Перед третьим периодом сказали, что еще 20 минут впереди. Представьте, что счет еще 0:0, поэтому в каждой смене должна быть полная концентрация.

— Каменев месяц не играл, а сейчас по времени — второй нападающий в команде.

— Я знаю его давно еще по юниорской и молодежной сборным. Потенциал Каменева мне известен. Очень рад, что наконец он его правильно использует.

— Надо ли Швец-Роговому чаще драться, чтобы больше забивать?

— Так сложилась ситуация. В плей-офф никто не хочет уступать. Он молодец, что ввязался и показал характер.

(Михаил Зислис)