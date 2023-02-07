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Сегодня, 13:15

Шевченко рассказал о ситуации с новым контрактом Кудашова с «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Корреспондент «СЭ» Алексей Шевченко в своем ежедневном обзоре дня рассказал о ситуации с новым контрактом Алексея Кудашова с московским «Динамо».

— На последней пресс-конференции Кудашов заявил, что с ним по поводу нового контракта никто не говорил и есть сомнение, что новый договор предложат. Накипело. Самое смешное, что новый контракт с Кудашовым давно уже согласован. Но его тормозили на разных уровнях. Причем с разной аргументацией. Было и «лучше осмотреться на рынке и найти более интересный вариант», затем «пусть команда сначала попадет в плей-офф», теперь, кажется, хотят дождаться плей-офф и посмотреть, получится ли у тренера пройти второй раунд.

Вероятней всего, договор с Кудашовым продлят. Некоторые клубы стали интересоваться ситуацией с тренером. Мол, если он выйдет на рынок, то мы готовы присмотреться к нему. Так можно и потерять специалиста. Впрочем, в современном «Динамо» такие ляпы происходят постоянно, но и там понимают, что иных вариантов нет. Возьмут «не того», да и выбор-то ограничен.

Самое смешное, что в клубе нет силы, которая реально хотела бы управлять и принимать решения. Нет-нет, в системе полно тех, кто будет мешать любому, скидывая на тренера и менеджера все проблемы и приписывая успехи себе. Так устроено «Динамо», ничего с этим пока не поделать. Надо просто дождаться других времен, — написал журналист.

Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года. Команда занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ-2022/23 с 77 очками в 59 матчах и уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Алексей Кудашов с&nbsp;хоккеистами &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» разрывают внутренние войны. Что с финансами, продлят ли контракт с главным тренером?

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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