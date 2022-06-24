Гадамчик с пониманием отнесся к чешским хоккеистам в КХЛ: «Они хотят поддерживать свои семьи»

Гадамчик с пониманием отнесся к чешским игрокам в КХЛ

Глава Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик рассказал о своем отношении к чешских игрокам, выступающим в КХЛ.

По словам 69-летнего чеха он с пониманием относится к решениям соотечественников выступать в России.

«Сборная Чехии нуждается в каждом хорошем игроке. Если он предпочитает поехать в Россию за деньгами, туда, где ему выгодно, — это его дело. Если хоккеист будет играть на высоком уровне, чтобы тренер сборной поставил его в состав, я не имею ничего против этого. А вы бы запретили кому-то работать в России? Хоккеисты тоже хотят поддерживать свои семьи», — цитирует Гадамчика Sport.cz.

В конце сезона-2021/22 КХЛ покинули рижское «Динамо» и «Йокерит» из Хельсинки.

По данным официального сайта КХЛ в Лиге выступают 8 чешских хоккеистов.