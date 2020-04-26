Шестаков продлил контракт с «Барысом»

Нападающий Аркадий Шестаков принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба казахстанской команды. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2019/20 в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф Шестаков набрал 18 (9+9) очков. Минувший сезон стал для форварда дебютным.