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Шестаков продлил контракт с «Барысом»

17:29
Аркадий Шестаков (по центру). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Аркадий Шестаков (по центру). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Аркадий Шестаков принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба казахстанской команды. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2019/20 в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф Шестаков набрал 18 (9+9) очков. Минувший сезон стал для форварда дебютным.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/arkadij-shestakov-prodlil-kontrakt-s-barysom/

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