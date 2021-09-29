Хартли: «Проигрываем мы или побеждаем — «Авангарду» всегда нужно становиться лучше»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

«Проигрывать всегда невесело. Особенно с теми высокими стандартами, которые мы установили в «Авангарде». В то же время, проигрываем мы или побеждаем — нам всегда нужно становиться лучше. Такая у нас установка. На следующий день мы смотрим видео как всей командой, так и индивидуально с игроками, идем на лед и готовимся к матчу.

Когда ты проиграл, ты можешь только вынести что-то из этого, нет смысла жить поражениями. Нужно готовиться дальше. И красота хоккея в том, что пару дней спустя у тебя уже следующая игра. Нельзя зацикливаться на негативе, нужно жить позитивом.

«Сочи» — мастеровитая команда. Хорошая скорость. Сейчас самое начало сезона, и мы сосредотачиваем свое внимание на своей команде. Нам нужно многому научиться. У нас еще столько моментов, которые необходимо улучшить. Так что мы фокусируемся на нашей команде. Готовимся, показываем главные тенденции в игре соперника, но не забываем, что множество точек роста есть прежде всего у нас», — сказал Хартли в интервью клубному Youtube-каналу.

Матч «Авангард» — «Сочи» состоится сегодня, 29 сентября. Начало встречи — в 19.30 (мск).