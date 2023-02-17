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Шепелев: «Все знали, что «Трактор» в таком положении, что не имеет права ошибаться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Александр Шепелев прокомментировал победу над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Все выходили с настроением победить. Все знали, что мы в таком положении, что не имеем права ошибаться. Молодцы, реализовали свои моменты. Победили 5:0 — круто. Первый период? Особо не осторожничали, тренерская установка была сыграть активно, просто не удавалось реализовать моменты. Моя шайба? Второй гол забиваю из уже своей позиции. Вышел — и попал точно. Спасибо партнеру, что скинул шайбу. Мыльников — молодчик, помогали ему и он сам нас выручал. Супер отыграл, «на ноль». Болельщики? Всегда приятно, когда полные трибуны. Слышно поддержку. Желательно, чтобы всегда так было.

Матч в честь юбилея метеорита? Все круто, нравятся такие нестандартные майки, такие мероприятия. Это вдохновляет вспомнить прошлые времена и победить. Когда упал метеорит, был дома, спал. Был взрыв, вспышка света. Пытался дозвониться до родителей, связи не было. Потом мне позвонили из арены и сказали, что там трещина и надо забирать форму», — цитирует пресс-служба лиги Шепелева.

«Трактор» набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» — последний в Западной конференции (25 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509954.html
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4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 64 36 28 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
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