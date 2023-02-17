Шепелев: «Все знали, что «Трактор» в таком положении, что не имеет права ошибаться»
Защитник «Трактора» Александр Шепелев прокомментировал победу над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Все выходили с настроением победить. Все знали, что мы в таком положении, что не имеем права ошибаться. Молодцы, реализовали свои моменты. Победили 5:0 — круто. Первый период? Особо не осторожничали, тренерская установка была сыграть активно, просто не удавалось реализовать моменты. Моя шайба? Второй гол забиваю из уже своей позиции. Вышел — и попал точно. Спасибо партнеру, что скинул шайбу. Мыльников — молодчик, помогали ему и он сам нас выручал. Супер отыграл, «на ноль». Болельщики? Всегда приятно, когда полные трибуны. Слышно поддержку. Желательно, чтобы всегда так было.
Матч в честь юбилея метеорита? Все круто, нравятся такие нестандартные майки, такие мероприятия. Это вдохновляет вспомнить прошлые времена и победить. Когда упал метеорит, был дома, спал. Был взрыв, вспышка света. Пытался дозвониться до родителей, связи не было. Потом мне позвонили из арены и сказали, что там трещина и надо забирать форму», — цитирует пресс-служба лиги Шепелева.
«Трактор» набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» — последний в Западной конференции (25 очков).
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