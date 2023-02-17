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Сегодня, 08:46

Андронов: «С какой строчки выходить в плей-офф — без разницы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов оценил, в каком состоянии команда подходит к скорому старту плей-офф КХЛ.

— В январе у вас была неприятная серия поражений. Можно сказать, что разгоняетесь перед плей-офф?

— Сезон этот очень необычный для всех. Почти нет пауз, очень плотный календарь. Но все в одинаковых условиях, так что это не оправдание. В любом случае спадов тяжело избежать. И у нас он был. Хорошо, что мы нашли выход из него. Сейчас надо набирать ход, находить свою игру, в которую мы должны играть в плей-офф. Необходимо еще во многих моментах прибавлять, если мы хотим успешно выступить весной, — приводят слова Андронова «Известия».

— Вам принципиально выиграть гонку за второе место на Западе у ЦСКА и нижегородского «Торпедо»?

— Как таковой самоцели занять второе место у нас нет. Просто необходимо выходить на каждую игру и побеждать. А с какой строчки выходить в плей-офф — без разницы. Главное, играть хорошо.

— И нет разницы, кто будет потенциальным соперником в плей-офф — московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» или минское «Динамо»?

— Подбирать соперников в плей-офф — это неблагодарное и бесполезное дело. В этом нет никакого смысла.

— Все-таки одно дело закончить регулярку четвертыми и начинать плей-офф с напряженной серии с равным соперником в лице московского «Динамо». Другое — оказаться в тройке и попасть на «Витязь», «Северсталь» или Минск, где «Локомотив» в любом случае фаворит.

— Мы не забиваем себе этим голову. Для нас главное — просто выиграть следующий матч.

Источник: https://iz.ru/1471172/aleksei-fomin/podbirat-sopernikov-v-plei-neblagodarnoe-i-bespoleznoe-delo
Сергей Андронов
ХК Локомотив (Ярославль)
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2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 64 36 28 79
5 Металлург 63 33 30 77
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