Андронов: «С какой строчки выходить в плей-офф — без разницы»
Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов оценил, в каком состоянии команда подходит к скорому старту плей-офф КХЛ.
— В январе у вас была неприятная серия поражений. Можно сказать, что разгоняетесь перед плей-офф?
— Сезон этот очень необычный для всех. Почти нет пауз, очень плотный календарь. Но все в одинаковых условиях, так что это не оправдание. В любом случае спадов тяжело избежать. И у нас он был. Хорошо, что мы нашли выход из него. Сейчас надо набирать ход, находить свою игру, в которую мы должны играть в плей-офф. Необходимо еще во многих моментах прибавлять, если мы хотим успешно выступить весной, — приводят слова Андронова «Известия».
— Вам принципиально выиграть гонку за второе место на Западе у ЦСКА и нижегородского «Торпедо»?
— Как таковой самоцели занять второе место у нас нет. Просто необходимо выходить на каждую игру и побеждать. А с какой строчки выходить в плей-офф — без разницы. Главное, играть хорошо.
— И нет разницы, кто будет потенциальным соперником в плей-офф — московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» или минское «Динамо»?
— Подбирать соперников в плей-офф — это неблагодарное и бесполезное дело. В этом нет никакого смысла.
— Все-таки одно дело закончить регулярку четвертыми и начинать плей-офф с напряженной серии с равным соперником в лице московского «Динамо». Другое — оказаться в тройке и попасть на «Витязь», «Северсталь» или Минск, где «Локомотив» в любом случае фаворит.
— Мы не забиваем себе этим голову. Для нас главное — просто выиграть следующий матч.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
|Витязь
|64
|33
|31
|74
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|64
|27
|37
|62
|10
|Куньлунь
|64
|21
|43
|48
|11
|Сочи
|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|64
|38
|26
|85
|2
|Автомобилист
|63
|35
|28
|79
|3
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|4
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|5
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|6
|Авангард
|63
|35
|28
|77
|7
|Адмирал
|64
|31
|33
|71
|8
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|67
|9
|Амур
|64
|29
|35
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|17.02
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -