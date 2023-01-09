Шаров повторил рекорд «Сибири» по количеству голов за один сезон

Нападающий «Сибири» Александр Шаров отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Для хоккеиста этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству голов за один сезон, который ранее принадлежал нападающему Евгению Лапину и был установлен в сезоне-2008/2009.

Причем Лапин свои 22 гола в первом сезоне КХЛ забросил за 55 игр, а для Шарова сегодняшний матч — только 48-й.