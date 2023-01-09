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Сегодня, 16:41

Шаров повторил рекорд «Сибири» по количеству голов за один сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Сибири» Александр Шаров отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Для хоккеиста этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству голов за один сезон, который ранее принадлежал нападающему Евгению Лапину и был установлен в сезоне-2008/2009.

Причем Лапин свои 22 гола в первом сезоне КХЛ забросил за 55 игр, а для Шарова сегодняшний матч — только 48-й.

Александр Шаров
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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