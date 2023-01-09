Нападающий Бек повторил клубный рекорд «Сибири» по голевым передачам за один сезон
Нападающий «Сибири» Тэйлор Бек благодаря двум голевым передачам в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» смог установить новый личный рекорд результативности за сезон, на его счету 44 (12+32) очка в 50 играх.
Предыдущее достижение — 43 (16+27) результативных балла в 56 матчах регулярного чемпионата-2020/21 в составе «Металлурга».
Также Бек повторил клубный рекорд по передачам за одну регулярку — 32 результативных паса. Столько же было у Йори Лехтеря (2013/2014) и Ярно Коскиранты (2014/2015).
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