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Сегодня, 10:01

В новокузнецком «Металлурге» ответили на вопрос, когда планируют подать заявку на вступление в КХЛ

Алина Савинова
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Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин заявил, что клуб может подать заявку на вступление в КХЛ после того, как завершит трехлетнюю программу развития.

«Мы 3,5 года практически выживали, пытались сохранить хоккей в Новокузнецке, и мы это сделали. Сейчас наступил период развития, он не быстрый: нужно поднимать школу, молодежку плюс основную команду. Чтобы идти в КХЛ, нужно сделать многое. Думаю, старт подготовке заявки, скорее всего, дан, а дальше будем смотреть. Сейчас мы подготовили краткосрочную программу на три года», — приводит ТАСС слова Денякина.

«Металлург» выступал в КХЛ с 2008 года. За 9 лет новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф лиги. Лучший результат команды — 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12. В 2017 году «Металлург» был исключен из состава участников КХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/19777635
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Новокузнецк)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 52 21 31 51
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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