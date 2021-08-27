27 августа состоялось очередное заседание Совета директоров хоккейного клуба «Авангард», информирует пресс-служба клуба.

Одним из главных вопросов стало возвращение «Авангарда» в Омск. Была представлена и утверждена подробная дорожная карта по переезду в Омск по окончании сезона-2021/22, а также план продвижения новой арены. Сезон-2022/23 «Ястребы» начнут в родном городе.

Кроме того, был утвержден бюджет клуба на предстоящий сезон, включая расходы на возвращение команды в Омск и дополнительную команду, появившуюся в системе ХК «Авангард» — клуб ВХЛ «Омские крылья».

По итогам Совета директоров команде КХЛ была поставлена задача-минимум на сезон-2021/22. По аналогии с предыдущим сезоном — победа в Восточной конференции и выход в финал Кубка Гагарина.