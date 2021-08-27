Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сезон-2022/23 «Авангард» начнет в Омске, задача на нынешний сезон — выход в финал Кубка Гагарина

20:19
Игроки «Авангарда» празднуют победу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Авангарда» празднуют победу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

27 августа состоялось очередное заседание Совета директоров хоккейного клуба «Авангард», информирует пресс-служба клуба.

Одним из главных вопросов стало возвращение «Авангарда» в Омск. Была представлена и утверждена подробная дорожная карта по переезду в Омск по окончании сезона-2021/22, а также план продвижения новой арены. Сезон-2022/23 «Ястребы» начнут в родном городе.

Кроме того, был утвержден бюджет клуба на предстоящий сезон, включая расходы на возвращение команды в Омск и дополнительную команду, появившуюся в системе ХК «Авангард» — клуб ВХЛ «Омские крылья».

По итогам Совета директоров команде КХЛ была поставлена задача-минимум на сезон-2021/22. По аналогии с предыдущим сезоном — победа в Восточной конференции и выход в финал Кубка Гагарина.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Напавший на инвалида перенес 17 операций и стал "заложником" стримера
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд