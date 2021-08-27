Сезон-2022/23 «Авангард» начнет в Омске, задача на нынешний сезон — выход в финал Кубка Гагарина
27 августа состоялось очередное заседание Совета директоров хоккейного клуба «Авангард», информирует пресс-служба клуба.
Одним из главных вопросов стало возвращение «Авангарда» в Омск. Была представлена и утверждена подробная дорожная карта по переезду в Омск по окончании сезона-2021/22, а также план продвижения новой арены. Сезон-2022/23 «Ястребы» начнут в родном городе.
Кроме того, был утвержден бюджет клуба на предстоящий сезон, включая расходы на возвращение команды в Омск и дополнительную команду, появившуюся в системе ХК «Авангард» — клуб ВХЛ «Омские крылья».
По итогам Совета директоров команде КХЛ была поставлена задача-минимум на сезон-2021/22. По аналогии с предыдущим сезоном — победа в Восточной конференции и выход в финал Кубка Гагарина.
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