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Федор Свечков: «КХЛ — это новый этап, на который мне так или иначе придется переходить»

18:43
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Молодой нападающий СКА Федор Свечков рассказал, как проходит его адаптация ко взрослому хоккею.

— Как вам в целом уровень команд КХЛ?

— Конечно, уровень выше, чем в юниорской сборной, чем в ВХЛ. Это новый этап, на который мне так или иначе придется переходить. Нужно адаптироваться и показывать свой лучший хоккей, — цитирует Свечкова сайт СКА.

— Этим летом было много изменений в правилах. Успели привыкнуть?

— Одно из изменений состоит в том, что нельзя брать тайм-аут после проброса. До сих пор сложно учитывать все тонкости. Но в течение сезона точно все будет понятно. Скорее всего, перед сезоном с нами поговорит кто-то из судей и все объяснит.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/fiedor-sviechkov-dumaiu-vsie-sdielaiut-vyvody-pieried-matchiem-2-sientiabria/

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Иван Шитик все материалы автора

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