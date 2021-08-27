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Николай Кулемин — о контракте с «Салаватом»: «Тренеры видят меня в команде»

20:20
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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин прокомментировал подписание полноценного контракта с уфимским клубом.

— Мы говорили на протяжении нескольких недель. Разговаривал с тренерами, хорошая команда. Очень рад, что присоединился к «Салавату Юлаеву». Готов помогать всем, чем могу, — цитирует хоккеиста сайт уфимцев.

— Что стало ключевым при принятии решения?

— Тренеры видят меня в команде. Многих ребят я знаю, играли против, с кем-то играли вместе. Поэтому уверен, что легко перестроюсь и вольюсь в коллектив.

— Как ребята встретили?

— Команда очень нравится, все ребята очень дружные, в раздевалке встретили очень хорошо. С некоторыми давно не виделся, поговорили.

— Знаете, насколько требовательны болельщики в Уфе?

— Да, здесь болельщики очень сильно поддерживают команду. Когда играли против Уфы, всегда это ощущалось, на арене всегда болеют очень громко. Я считаю, что это только помогает играть.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/hk-salavat-yulaev-podpisal-kontrakt-s-nikolaem-kulyominym/

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Иван Шитик все материалы автора

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