«Северсталь» в гостях обыграла «Йокерит»

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграла «Йокерит» со счетом 5:2.

У финского клуба прервалась серия из пяти побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Трубачев — 5 (Вовченко, Кулда), 2:37 — 0:1. Контиола — 7 (Йенсен), 8:11 — 1:1. Якимов — 8 (бол., Петунин, Капустин), 23:07 — 1:2. Регин — 14 (О`Нилл, Эронен), 23:39 — 2:2. Марковин — 6 (Петунин), 25:13 — 2:3. Морозов — 7 (бол., Провольнев, Капустин), 39:31 — 2:4. Яковлев — 4 (Гераськин, Капустин), 48:57 — 2:5.

Вратари: А. Ниеми (Калниньш, 40:00) — Подъяпольский.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 29 (10+8+11) — 23 (8+8+7).

Судьи: Соин, Фатеев.

11 января. Таллин. «Арена Тондираба».