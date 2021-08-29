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Американский партнер Ковальчука по «Авангарду» считает, что хоккеист еще долго будет играть

13:53
Илья Ковальчук. Фото NHL.com
Илья Ковальчук. Фото NHL.com
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Форвард «Локомотива» Рид Буше, перешедший в июне нынешнего года из «Авангарда», рассказал об игре с нападающим омского клуба Ильей Ковальчуком.

— Все в один голос утверждают, что без Ковальчука «Авангард» не выиграл бы Кубок Гагарина. Он смог наладить отношения между командой и Бобом Хартли, который очень требователен к игрокам.

— Такого игрока не хватает любой команде. Кови был очень важен для «Авангарда». Особенно с учетом того, что у него были проблемы со здоровьем в серии с казанцами. Его появление на льду в такой ситуации еще больше завело команду. Он замечательный лидер. Емелин и Стась в этом плане были тоже важны.

— Ковальчук еще способен поиграть на высоком уровне пару лет?

— Кови — машина. Он может играть еще столько, сколько захочет. Ковальчук по-прежнему испытывает страсть к игре. Вкалывал каждый день, оставался после тренировок и не позволял расслабляться ни себе, ни другим.

Полное интервью Рида Буше «СЭ» читайте здесь

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Михаил Зислис все материалы автора

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