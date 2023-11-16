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Сегодня, 23:30

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» (40 очков) после 31 матча поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (45) идет вторым на «Западе».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 32 20 12 44
2 Лада 32 18 14 42
3 Авангард 30 19 11 41
4 Ак Барс 31 19 12 40
5 Автомобилист 33 18 15 40
6 Сал. Юлаев 31 18 13 37
7 Трактор 31 17 14 37
8 Сибирь 31 14 17 32
9 Амур 30 12 18 30
10 Нефтехимик 30 12 18 29
11 Барыс 32 9 23 25
12 Адмирал 28 7 21 19
Западная конференция И В П О
1 Спартак 32 22 10 47
2 Динамо М 31 21 10 45
3 Локомотив 30 19 11 40
4 Торпедо 31 18 13 38
5 СКА 30 17 13 34
6 ЦСКА 30 16 14 34
7 Динамо Мн 30 14 16 32
8 Северсталь 30 13 17 31
9 Сочи 32 13 19 28
10 Витязь 32 11 21 26
11 Куньлунь РС 35 10 25 25
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21.11
16.11 15:30
Сибирь – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
16.11 17:00
Трактор – Барыс
 2 : 0
16.11 19:00
Локомотив – Куньлунь РС
 5 : 4
16.11 19:00
Северсталь – СКА
 2 : 5
16.11 19:00
Ак Барс – Динамо М
 4 : 1
16.11 19:10
Динамо Мн – Витязь
 1 : 2
16.11 19:30
Спартак – Сал. Юлаев
 6 : 2
16.11 19:30
Сочи – Лада
 5 : 4 Б
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