«Северсталь» расторгла контракт с защитником Токрановым

Защитник «Северстали» Василий Токранов покинул клуб. «Сталевары» расторгли контракт с 34-летним россиянином, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

В этом сезоне на счету игрока 11 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и 4 (2+2) очка.

В сезоне-2022/23 он провел 35 матчей и набрал 11 (7+4) очка за «Ак Барс».