«Северсталь» победила «Металлург», отыгравшись со счета 0:3. В овертайме Разин выпустил полевого игрока вместо вратаря

«Северсталь» на выезде одержала волевую победу над «Металлургом» (4:3 ОТ). Причем череповчане отыгрались по ходу матча со счета 0:3.

В дополнительное время победу гостям принес оформивший дубль форвард Александр Петунин.

Причем главный тренер «Северстали» Андрей Разин пошел на интересный тактический ход: он снял вратаря и выпустил четвертого полевого игрока, что принесло команде успех.

Отметим, что эту тактику часто использует главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.