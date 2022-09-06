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6 сентября, 19:20

Дубль Бурдасова помог «Трактору» в овертайме победить «Автомобилист»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы выиграли в овертайме со счетом 4:3.

Дубль в составе «Трактора» сделал нападающий Антон Бурдасов, который забросил первые шайбы после возвращения в команду. На его счет была записана еще одна шайба, но потом гол был переписан на Теему Пулккинена.

А автором победного гола стал форвард Петр Хохряков.

У «Авто» голы на счету нападающий Брукса Мэйсека, Стефана Да Косты и Кертиса Волка.

Отметим, что «Трактор» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ.

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«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бурдасов — 1, 0:17 — 1:0. Мэйсек — 3 (бол., Да Коста, Эберт), 18:24 — 1:1. Да Коста — 1 (Голышев, Широков), 33:59 — 1:2. Бурдасов — 2 (Исаев, Калинин), 46:47 — 2:2. Пулккинен — 2 (бол., Бурдасов, Бывальцев), 53:54 — 3:2. Волк — 2 (Зборовский), 57:33 — 3:3. Хохряков — 1 (Тертышный), 61:10 — 4:3.

Вратари: Мыльников — Галкин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (9+6+12+1) — 21 (3+7+11+0).

Судьи: Морозов, Раводин.

6 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4735 зрителей.

Антон Бурдасов
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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