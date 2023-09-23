«Северсталь» отыгралась с 0:3 и по буллитам победила «Магнитку» Разина
«Северсталь» по буллитам обыграла «Металлург» (5:4 Б) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Победный буллит исполнил нападающий Кирилл Пилипенко.
Хозяева пропустили три шайбы в первые шесть минут встречи и заменили вратаря, но смогли одержать волевую победу над командой своего бывшего тренера Андрея Разина.
3 (2+1) очка в этой встрече набрал нападающий «Магнитки» Максим Карпов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Карпов — 1 (Я. Хабаров), 0:29 — 0:1. Ди — 1 (Гребенкин), 2:00 — 0:2. Зернов — 3 (Акользин, Карпов), 5:47 — 0:3. Лишка — 2 (бол., Вовченко), 22:43 — 1:3. Скоренов — 3 (Степанов), 26:26 — 2:3. Аймурзин — 2 (Вовченко), 44:37 — 3:3. Седов — 1 (Лишка, Давыдов), 49:23 — 4:3. Карпов — 2, 57:04 — 4:4.
Победный буллит: Пилипенко.
Вратари: Шостак (Шугаев, 5:47) — Загидулин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (8+11+8+0) — 40 (17+18+4+1).
Судьи: Бирин, Овчинников.
23 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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