«Нефтехимик» в овертайме одержал победу над «Авангардом»
«Нефтехимик» дома одержал победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
У нижнекамской команды шайбу в основное время забросил Илья Хохлов, у клуба из Омска отличился Иван Николишин. Победу «Нефтехимику» принес гол Андрея Белозерова в овертайме.
«Авангард» расположился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков за 8 матчей. «Нефтехимик» занимает последнюю строчку (5 очков за 9 игр).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хохлов — 1 (Дергачев), 0:55 — 1:0. Николишин — 1 (бол., Венгрыжановский, Гераськин), 10:49 — 1:1. Белозеров — 4 (бол., Н. Якупов), 64:59 — 2:1.
Вратари: Долганов (64:57) — Мишуров (60:27 — 64:52).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (9+15+8+1) — 26 (7+9+6+4).
Судьи: Метальников, Юдаков.
23 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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|8
|1
|7
|3
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|0 : 4
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 5
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|3 : 2 ОТ
|23.09
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|
Сибирь – Барыс
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|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
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|23.09
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|
Северсталь – Металлург Мг
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|23.09
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Нефтехимик – Авангард
|2 : 1 ОТ
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|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2