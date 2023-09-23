«Нефтехимик» в овертайме одержал победу над «Авангардом»

«Нефтехимик» дома одержал победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У нижнекамской команды шайбу в основное время забросил Илья Хохлов, у клуба из Омска отличился Иван Николишин. Победу «Нефтехимику» принес гол Андрея Белозерова в овертайме.

«Авангард» расположился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков за 8 матчей. «Нефтехимик» занимает последнюю строчку (5 очков за 9 игр).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хохлов — 1 (Дергачев), 0:55 — 1:0. Николишин — 1 (бол., Венгрыжановский, Гераськин), 10:49 — 1:1. Белозеров — 4 (бол., Н. Якупов), 64:59 — 2:1.

Вратари: Долганов (64:57) — Мишуров (60:27 — 64:52).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (9+15+8+1) — 26 (7+9+6+4).

Судьи: Метальников, Юдаков.

23 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.