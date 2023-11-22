«Северсталь» на своем льду сыграет с ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 22 ноября. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры «Северсталь» — ЦСКА в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Армейцы занимают 6-е место в Западной конференции и 3-ю строчку в дивизионе Тарасова, в их активе 36 очков. Команда из Череповца набрала 33 балла и располагается на 7-м месте в конференции «Запад» и 4-й строчке в дивизионе Тарасова.

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