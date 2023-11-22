«Сибирь» обыграла «Сочи» в КХЛ
«Сибирь» дома одержала победу над «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
За хозяев отличились Иван Климович, Артем Михеев, Сергей Дубакин, Владимир Михалев и Алексей Яковлев. В активе Николая Прохоркина две голевые передачи. Шайбы гостей забросили Кирилл Рассказов и Семен Ибрагимов.
«Сибирь» (35 очков) после 34 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (28) идет девятым на «Западе» после 34 игр.
В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с «Адмиралом». Игра пройдет 24 ноября. «Сибирь» на день позже дома примет «Нефтехимик».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: И. Климович — 5 (бол., Ефремов, Прохоркин), 16:12 — 1:0. Михеев — 3 (Шашков, Яковлев), 17:05 — 2:0. Рассказов — 7 (Тянулин), 29:23 — 2:1. Ибрагимов — 2 (Сагадеев, Бракко), 32:19 — 2:2. Дубакин — 5 (бол., Прохоркин), 36:49 — 3:2. Михалев — 1 (Бутузов), 44:40 — 4:2. Яковлев — 4 (п.в., Шашков), 58:59 — 5:2.
Вратари: Красоткин — Третьяк (57:42 — 58:59).
Штраф: 9 — 13.
Броски: 33 (14+12+7) — 18 (4+8+6).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
22 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 9812 зрителей.
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