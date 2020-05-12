Сергей Звягин: «Бывают матчи, когда все отскоки против тебя»

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин в интервью «Известиям» оценил игру голкипера Игоря Бобкова в матчах против «Салавата Юлаева».

— По двум уфимским матчам — третьему (3:6) и четвертому (5:1) — что скажете об игре Бобкова?

— В третьем матче мы очень хорошо начали, вели 2:0 после первого периода. Могли забросить и третью шайбу, но она очень неудачно перескочила через клюшку Сергея Шумакова, когда он оказался перед пустыми воротами. Но матч перевернула наша ошибка в средней зоне, приведшая к первому голу «Салавата». После чего инициатива перешла к Уфе, болельщики получили большой импульс. И, к нашему несчастью, отскоки в том матче были не за нас. Три из пяти голов соперника зашли рикошетом от наших игроков. Винить вратаря в таких шайбах не повернется язык. Иногда все отскоки против тебя.

— Тем не менее поставили Бобкова на четвертый матч...

— Во-первых, третий матч был проигран не из-за него. Во-вторых, за последние два сезона, особенно в прошлогоднем плей-офф, Игорь очень хорошие матчи проводил сразу после неудач, когда пропускал, пусть и далеко не всегда по своей вине. Победный четвертый матч последней серии с «Салаватом» еще раз это продемонстрировал. В этом и ответ на ваш вопрос, почему шестую игру начал не Гарипов. Хотя не скрою, мы долго думали, как поступить. Понимали, что уровень наших вратарей равный. Но против варианта с Эмилем было то, что он давно не имел игровой практики, хотя его форма не вызывала сомнений. Было рискованно сразу ставить его в важнейшем матче столь сложной серии. Тем более когда знаешь, что Бобков даже после неудачных игр будет в порядке. К тому же пятый матч можно назвать неудачным для вратаря только из-за большого количества голов в наши ворота, но вина Игоря — только в последней, шестой шайбе.

При определении состава «Авангарда» на игру последнее слово всегда за Бобом Хартли, хотя он выслушивает мнения помощников. В данном случае все единогласно были за то, чтобы на шестой матч доверить место в воротах Игорю. Он уверенно начал игру, несколько раз выручил команду. Но, как часто было в этой серии, рикошет сыграл не за нас. После отскока от нашего защитника шайба летела на метр от ворот, а Сакари Маннинен с лету попал по ней. И даже в этом моменте Игорю совсем чуть-чуть не хватило, чтобы спасти команду. Надо отдать должное «Салавату» — за последние два года у нас с ним получились две очень тяжелые серии. Год назад победили мы, а сейчас Уфа заслужила успех. Для нас это было большим разочарованием. Как говорится, ты или выигрываешь, или учишься. Надеюсь, мы извлечем урок из этого поражения и станем еще сильнее.