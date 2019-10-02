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Сергей Зубов: «Пытаемся успокаивать ребят перед каждой игрой»

00:15
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (1:2 ОТ).

— Хорошая была игра. Немножко корявенькая она получилась, нервная, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». —  Обе команды играли на результат. Хорошо, что сравняли счет в третьем периоде. Потом просили ребят пойти на обострение — хотелось заработать удаление, но не получилось и в итоге только одно очко. У нас выходной, отдохнем и будем готовится к следующей игре с «Авангардом».

— Что не получилось при игре в большинстве?

— Мало что вышло. Пытались упростить, пытались больше доводить шайбу, но мы изучаем друг друга — такое сейчас время. «Динамо» очень неплохо сыграло в меньшинстве, не позволило много создать, поэтому такой результат.

— Вы сегодня получили очень много неоправданных удалений. В чем причина?

— Нервы. У нас сейчас положение такое. Мы пытаемся успокаивать ребят перед каждой игрой. Где-то клюшка, где-то неосторожное движение — такой хоккей сейчас у нас.

— «Сочи» долго не покидал лед и апеллировал судьям по поводу взятия ворот. Были какие-то сомнения?

— Сомнений не было, шайба попала в сетку после броска и вернулась в игру. В трактовке правил — игра должна была быть остановлена. Мы пытались это обсудить, но не получилось.

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Dinamo-Minsk-Sochi-Press-konferencija-9092

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