Сергей Светлов: «Сидели семь часов в аэропорту, потом дома переночевали, прилетели и сразу с автобуса на игру»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4).

— Поздравляю «Авангард» с хорошей игрой, с победой. У нас сегодня все не совсем так получалось, как хотелось: мы на шаг опаздывали, противник был быстрее, хорошо реализовывал свои шансы. У нас были хорошие моменты для большинства, но немного неудачно сыграли. Я думаю, это и решило исход матча. Работаем дальше, дальше готовимся, всем всего хорошего в новом году, — цитирует тренера официальный сайт омичей.

— За первые 10 минут — четыре удаления, потом еще в третьем периоде удаление за нарушение численного состава. С чем связана такая игровая дисциплина, вернее, ее отсутствие?

— Сложно сказать, почему такие удаления. Я считаю, что мы не совсем вошли в игру с начала. Мы летели очень долго: прямо с самолета, десять часов в дороге, вчера сидели семь часов в аэропорту, потом дома переночевали, прилетели и сразу с автобуса на игру. Естественно, появляются ошибки, нет полной концентрации. Прозевали начало матча и всю игру достойно не сыграли.

— После травмы Олкинуоры вы потерпели шесть поражений в семи матчах. Понятно, что это одна из основных причин неудачной игры. Можете еще какие-то причины указать?

— Сложно сказать причины, это такой, тонкий момент. У нас не только Олкинуора травмирован, у нас часть игроков травмированными полетели. Мы не такая богатая команда, чтобы у нас было много ведущих игроков. При потере трех есть дисбаланс в составе. Не совсем удачная на сегодняшний момент игра первой пятерки, на что мы рассчитывали, наше большинство страдает. Я считаю, игра вратаря тоже дает много уверенности команде. Все-таки небольшой надлом есть, пару игр проиграем — и потом сложно собираться. Но я считаю, что эти игры, которые проиграли, мы не сдались противнику, а достойно сражались и играли. Пока полоса неудач и невезение на нашей стороне, но мы переборем это, и победы в ближайшее время будут.