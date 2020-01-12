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Сергей Светлов: «Рад за молодых ребят, которые вновь прибывшие из Высшей лиги забили голы»

13:50
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:1).

— В целом, очень доволен игрой, содержанием игры. И голы забили хорошие, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — В общем-то рад, что команда проявляет характер. Хорошее движение было сегодня, хорошая реализация. Рад за молодых ребят, которые вновь прибывшие из Высшей лиги забили голы. Это очень радует. В целом, игрой доволен. Команда хорошо играла. Хорошая победа, хороший счет.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26560/

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