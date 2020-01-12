Сергей Светлов: «Рад за молодых ребят, которые вновь прибывшие из Высшей лиги забили голы»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:1).

— В целом, очень доволен игрой, содержанием игры. И голы забили хорошие, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — В общем-то рад, что команда проявляет характер. Хорошее движение было сегодня, хорошая реализация. Рад за молодых ребят, которые вновь прибывшие из Высшей лиги забили голы. Это очень радует. В целом, игрой доволен. Команда хорошо играла. Хорошая победа, хороший счет.