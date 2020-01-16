Сергей Светлов: «Не прозевали матч, были готовы, но «Авангард» очень мощно сыграл»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

— Не прозевали матч, были готовы, но соперник очень мощно сыграл — хорошие шансы создал и сразу же их реализовал, — цитирует Светлова официальный сайт клуба. — Но, тем не менее, мы играли до конца. Терпение у нас было. Во втором периоде мы игру перевернули в нашу сторону. У нас были хорошие моменты, забили гол. При счете 1:2, выходя на третий период, была надежда, что забьем, шанс создадим. Но уверенная и спокойная игра противника не дала нам возможность реализовать свои шансы.

Но, тем не менее, если оценивать игру, играли мы неплохо. Хорошие моменты создавали, но реализация у нас сегодня была не на 100%. Моменты были, вратарь соперника очень уверенно сыграл. Винить ребят нет надобности — играли хорошо. Самоотдача полная была, движение хорошее.

По травмированным: Олкинуора по последним данным порядка 7-10 дней еще в гипсе ходить будет. По последним данным, он не совсем в порядке. В прошлой игре Желдаков палец сломал, выбыл где-то на месяц или больше... Трушков больной еще до сих пор. Но, тем не менее, у нас есть, кем заменить. Мы готовимся, и надеемся, что в ближайшее время ребята, которые температурили, войдут в строй.