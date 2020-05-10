Сергей Светлов: «Если бы не травмы, «Адмирал» мог удержаться в зоне плей-офф»

Экс-главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов в интервью «Известиям» отметил, что травмы стали одной из главных проблем команды в этом сезоне КХЛ.

— «Адмирал» здорово провел первую треть регулярного чемпионата, даже одно время находился на третьем месте в Восточной конференции. Команда могла удержаться в зоне плей-офф?

— Тут ситуация двоякая. Есть очень большие нюансы нашей географии. Рано или поздно, как бы ты ни хотел, силы начнут заканчиваться. Перелеты, смена часовых поясов — это колоссальная нагрузка. Поэтому усталость накапливается.

Но самый важный момент для «Адмирала» в прошедшем сезоне — мы его заканчивали не совсем в полном составе. Была очень жесткая концовка, как в плане травм ведущих игроков, так и в плане календаря — очень мало домашних игр, много выездных и совсем небольшая пауза между ними. Не хочу на это жаловаться, поскольку идеальных условий и обстоятельств в принципе не бывает. Но ребята к февралю были серьезно выжаты. Помимо того что подкосили травмы, нас еще накрыл вирус. Не коронавирус, а совершенно обычная простуда. Игроки по пять-семь дней лежали с повышенной температурой. И всё это так «хорошо» наложилось на наши перелеты и переезды, что концовку сезона пришлось играть в пять защитников. Я был вынужден нашего центрального нападающего Юру Петрова переставлять в оборону, чтобы хоть как-то в этих тяжелых условиях можно было проводить ротацию в этой линии.

— Чья травма особенно сказалась на концовке сезона?

— Нашего вратаря Юхи Олкинуоры. Он очень здорово играл в этом сезоне. И без него было тяжело. На замену вышел молодой и перспективный мальчишка Антон Красоткин, но он пока сыроват. Поэтому потеря Олкинуоры сказалась. При наших небогатых возможностях и географии наличие сильного первого вратаря очень важно. Хотя даже в конце сезона большинство матчей мы проигрывали с небольшим отставанием. Ребята бились до конца, но при нашем небольшом бюджете и скромной обойме любая травма создает трудности. А то количество, что случилось в прошедшем сезоне, совсем загнало «Адмирал» в угол. В богатых клубах можно одного-двух травмированных хоккеистов заменить. Нам это сделать сложно. С учетом всего этого считаю, что качество игры было хорошим. И благодарен за это игрокам. Да, в итоге из-за неудачной концовки сезона мы заняли последнее место в Восточной конференции. Но, к примеру, набрали одинаковое количество очков с «Трактором», имеющим больший бюджет. Если бы не травмы, «Адмирал» мог удержаться в зоне плей-офф, где находился большую часть сезона.