Сергей Шумаков: "Возвращение из-за океана – лучшее, что случилось со мной за последнее время"

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков прокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина и пообещал выиграть главный трофей КХЛ в следующем году. "Авангард" проиграл ЦСКА в финале четыре матча подряд.

– Не жалеете, что не вернулись из Херши?

– Ни капли. Возвращение – лучшее, что случилось со мной за последнее время.

– В плей-офф вы зажгли по-настоящему.

– Да почему "зажег"? Помогали партнеры, доверяли тренеры.

– Чего не хватило с ЦСКА, кроме голов?

– Играли-то неплохо. Да, только голов и не хватило.

– Изменился ли, по вашему мнению, ЦСКА?

– Да ничего не изменилось. Та же система, все играют точно так же.

– В прошлом матче получили по голове от Максима Шалунова? Не общались с ним после этого?

– Нет, в ходе финала не общался. В финале друзей нет. Сегодня на раскатке сделал ему выговор. Он ответил "случайно".

– Не было желание поймать его на силовой после этого?

– Да нет, зачем…

– Когда подписывали контракт с "Авангардом", не было мысли, что увидитесь с ЦСКА в финале?

– Ничего не загадывал. Как сложилось, так сложилось. Лучше, чем ожидали, вышли в финал.

– Что вам дал год работы с Хартли?

– Это неординарный тренер. Уделяет внимание малейшим нюансам.

– Изменило ли вас работа с ним?

– Я думаю, что да. Стал более организованным с точки зрения игры в обороне. Да и в атаке тоже.

– ЦСКА долго шел к Кубку. Есть ощущение, что "Авангард" тоже сделал первый шаг?

– Конечно. ЦСКА в прошлом году проиграл финал, в этом выиграл. Мы можем сделать то же самое в следующем году. (Евгений Белоусов)