Сергей Шумаков: "Возвращение из-за океана – лучшее, что случилось со мной за последнее время"

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков прокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина и пообещал выиграть главный трофей КХЛ в следующем году. "Авангард" проиграл ЦСКА в финале четыре матча подряд.
– Не жалеете, что не вернулись из Херши?
– Ни капли. Возвращение – лучшее, что случилось со мной за последнее время.
– В плей-офф вы зажгли по-настоящему.
– Да почему "зажег"? Помогали партнеры, доверяли тренеры.
– Чего не хватило с ЦСКА, кроме голов?
– Играли-то неплохо. Да, только голов и не хватило.
– Изменился ли, по вашему мнению, ЦСКА?
– Да ничего не изменилось. Та же система, все играют точно так же.
– В прошлом матче получили по голове от Максима Шалунова? Не общались с ним после этого?
– Нет, в ходе финала не общался. В финале друзей нет. Сегодня на раскатке сделал ему выговор. Он ответил "случайно".
– Не было желание поймать его на силовой после этого?
– Да нет, зачем…
– Когда подписывали контракт с "Авангардом", не было мысли, что увидитесь с ЦСКА в финале?
– Ничего не загадывал. Как сложилось, так сложилось. Лучше, чем ожидали, вышли в финал.
– Что вам дал год работы с Хартли?
– Это неординарный тренер. Уделяет внимание малейшим нюансам.
– Изменило ли вас работа с ним?
– Я думаю, что да. Стал более организованным с точки зрения игры в обороне. Да и в атаке тоже.
– ЦСКА долго шел к Кубку. Есть ощущение, что "Авангард" тоже сделал первый шаг?
– Конечно. ЦСКА в прошлом году проиграл финал, в этом выиграл. Мы можем сделать то же самое в следующем году. (Евгений Белоусов)