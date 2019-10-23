Сергей Широков: «Было тяжело смотреть на хоккей с трибуны»

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков рассказал о своем самочувствии. Игрок восстановился после травмы, из-за которой пропустил несколько матчей регулярного чемпионата КХЛ.

— Было тяжело смотреть на хоккей с трибуны, понимая что никак не можешь помочь своей команде, а это очень хочется сделать. Слава Богу, сейчас это все позади, впереди большой отрезок чемпионата и потом самое интересное — плей-офф, — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

— Как себя мотивировали, когда были травмированы?

— Я понимал что нужно было делать. Был определенный план, как у меня, так и у тренера по физической подготовке. Все было согласовано с тренерским штабам. Выдержали все сроки и я надеюсь что все будет хорошо в дальнейшем.

— Позади треть регулярного чемпионата КХЛ. Как оцените выступление «Авангарда» в сезоне?

— Не мне, наверное оценивать, но мы стараемся делать то, что от нас требуется. Что-то получается, что-то нет. Сейчас стало лучше. Не знаю, на каком месте идем, знаю точно, что наверху нашей конференции. Здесь важно занять как можно выше место, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф, потому что плей-офф это самое интересное, ради чего мы играем и к чему мы стремимся.

— «Авангард» на текущий момент занимает первое место в дивизионе Чернышева. Насколько важно для команды именно первое место?

— Важно быть в первой четверке, чтобы иметь преимущество своей площадки. Если заканчивать сезон первыми, то это преимущество второго раунда плей-офф с точки зрения сил, с точки зрения решающей игры: если мы играем седьмой матч, то на своем поле — это большой плюс.

— У «Авангарда» травмированы несколько лидеров команды. За счет чего удается находить резервы чтобы побеждать? Это результат работы Боба Хартли?

— Это наша общая работа. У нас сплоченный и дружный коллектив, начиная от руководства и заканчивая персоналом. Все ребята работают как одна машина. В трудный момент все сплотились для команды. Я надеюсь, дальше будет все лучше и лучше, потому что много ребят в лазарете, скоро они восстановятся, дай Бог каждому здоровья. Мы все будем стараться делать одно дело, потому что перед нами стоят высокие задачи, которые нам необходимо выполнить.

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