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Сегодня, 16:47

Сергей Гимаев: «Текущая неудачная серия «Автомобилиста» — лишь стечение обстоятельств. Команда выберется из нее»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Сергей Гимаев объяснил неудачное выступление «Автомобилиста» в последних матчах.

«Причина текущей неудачной серии «Автомобилиста» одна — это серьезные нагрузки в перерыве. Пауза в чемпионате была одна, и я думаю, что команду нагрузили с расчетом на то, что ей предстоит провести достаточно много игр на втором этапе регулярного чемпионата. Кроме того, «Автомобилист» уже сейчас начал готовиться к плей-офф, чтобы быть хорошо функционально готовым. Мы уже не раз слышали, как «Автомобилист» критикуют за неудачную игру в матчах на вылет.

Поэтому я уверен, что текущая неудачная серия «Автомобилиста» — лишь стечение обстоятельств. Команда выберется из нее и продолжит набирать очки и укреплять свои позиции на первых строчках Восточной конференции", — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

«Автомобилист» потерпел пять поражений подряд в этом месяце. 28 декабря команда всухую проиграла «Авангарду» (0:5).

Однако команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в турнирной таблице Востока, набрав 61 очка в 44 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-neudachnaya-seriya-avtomobilista-stechenie-obstoyatel-stv-komanda-vy-beretsya-iz-nee/
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Сергей Гимаев-старший
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Западная конференция И В П О
1 СКА 45 35 10 73
2 Локомотив 45 29 16 64
3 ЦСКА 43 27 16 59
4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Адмирал 46 25 21 55
5 Сибирь 46 26 20 55
6 Сал. Юлаев 44 23 21 54
7 Ак Барс 44 21 23 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Амур 44 18 26 42
10 Трактор 45 18 27 42
11 Нефтехимик 44 19 25 41
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6.01
7.01
30.12 12:30
Адмирал – Амур
 3 : 5
30.12 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
30.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
30.12 17:00
Трактор – Металлург
 - : -
30.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
30.12 19:00
Витязь – СКА
 - : -
30.12 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
30.12 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
30.12 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
30.12 19:30
ЦСКА – Локомотив
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