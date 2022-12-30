Сергей Гимаев: «Текущая неудачная серия «Автомобилиста» — лишь стечение обстоятельств. Команда выберется из нее»
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев объяснил неудачное выступление «Автомобилиста» в последних матчах.
«Причина текущей неудачной серии «Автомобилиста» одна — это серьезные нагрузки в перерыве. Пауза в чемпионате была одна, и я думаю, что команду нагрузили с расчетом на то, что ей предстоит провести достаточно много игр на втором этапе регулярного чемпионата. Кроме того, «Автомобилист» уже сейчас начал готовиться к плей-офф, чтобы быть хорошо функционально готовым. Мы уже не раз слышали, как «Автомобилист» критикуют за неудачную игру в матчах на вылет.
Поэтому я уверен, что текущая неудачная серия «Автомобилиста» — лишь стечение обстоятельств. Команда выберется из нее и продолжит набирать очки и укреплять свои позиции на первых строчках Восточной конференции", — цитирует Гимаева «РБ Спорт».
«Автомобилист» потерпел пять поражений подряд в этом месяце. 28 декабря команда всухую проиграла «Авангарду» (0:5).
Однако команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в турнирной таблице Востока, набрав 61 очка в 44 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|5
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Амур
|44
|18
|26
|42
|10
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|11
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|3 : 5
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -