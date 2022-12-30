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Сегодня, 14:59

«Амур» победил «Адмирал» на выезде, Корягин сделал хет-трик

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Амур» обыграл «Адмирал» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей хет-триком отметился Глеб Корягин, по одной шайбе у Артура Гиздатуллина и Игоря Руденкова. За хозяев забросили Евгений Грачев, Дмитрий Саюстов и Николай Елисеев.

«Амур» прервал серию из трех поражений, хабаровчане занимают 9-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 42 очками в 44 матчах. «Адмирал» идет на четвертой строчке с 55 очками в 46 играх.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Гиздатуллин — 5 (Дрозг, Дубакин), 2:41 — 0:1. Корягин — 1 (Шаров), 16:41 — 0:2. Грачев — 3, 37:51 — 1:2. Корягин — 2 ( Ли, Бочаров), 38:43 — 1:3. Руденков — 4 (бол., Гребенкин, Дубакин), 41:24 — 1:4. Корягин — 3 (Николишин, Бочаров), 49:49 — 1:5. Саюстов — 3 (Файзуллин, Лисовец), 50:20 — 2:5. Елисеев — 10 (бол., Лисовец), 56:45 — 3:5.

Вратари: Лазушин (Серебряков, 20:00, 58:21) — Аликин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 44 (10+17+17) — 18 (7+8+3).

Судьи: Раводин, Ромасько.

30 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3325 зрителей.

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ХК Адмирал
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
1 СКА 45 35 10 73
2 Локомотив 45 29 16 64
3 ЦСКА 43 27 16 59
4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Адмирал 46 25 21 55
5 Сибирь 46 26 20 55
6 Сал. Юлаев 44 23 21 54
7 Ак Барс 44 21 23 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Амур 44 18 26 42
10 Трактор 45 18 27 42
11 Нефтехимик 44 19 25 41
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7.01
30.12 12:30
Адмирал – Амур
 3 : 5
30.12 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
30.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
30.12 17:00
Трактор – Металлург
 - : -
30.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
30.12 19:00
Витязь – СКА
 - : -
30.12 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
30.12 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
30.12 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
30.12 19:30
ЦСКА – Локомотив
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