Сергей Федоров — о работе Ларионова: «Он открыл многогранность молодых игроков «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что думает об Игоре Ларионове, возглавляющем «Торпедо» Нижний Новгород.

«Я считаю, Игорю Николаевичу вообще все удалось, он открыл многогранность тех молодых игроков, которые оказались в системе «Торпедо». И та игра, которую они показывали... Сложно против них было играть. Я считаю, за один сезон, за одну предсезонку команда сделала большой прогресс. Многие игроки не были на слуху. Но мне понятно, что команда и по уровню игры, и по самоотдаче забралась очень-очень высоко, и их результаты для меня достаточно логичны», — цитирует Федорова «КП Спорт».

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 4-е место в Западной конференции, выйдя в плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде торпедовцы обошли московское «Динамо», а во втором уступили в 4 матчах СКА.