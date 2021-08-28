Григоренко: «Рад, что съездил в НХЛ. Не все получилось, но были положительные моменты»»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги матча со «Спартаком» (5:2) на Кубка мэра Москвы.

«Здорово, что завершили турнир победой, последняя предсезонная игра. Теперь с хорошим настроением двигаемся в сезон.

Я считаю, что пять игр — это оптимальное количество. Некоторые команды играют по тринадцать матчей, я думаю, это перебор. Лучше эти игры в регулярном чемпионате провести, чем за полтора месяца во время предсезонки.

Какой Федоров, как тренер? Он проводит много индивидуальных диалогов с игроками. Сергей Викторович был выдающимся хоккеистом, поэтому знает многие вещи, которые могут быть полезны для игроков. Сейчас еще трудно сказать, пока ни одной официальной игры не проведено, поживем — увидим.

Не пожалел, что на сезон уезжал в НХЛ? Нет (смеется). Я хотел поехать — съездил. Конечно, год получился немного скомканным из-за коронавируса. А так, что жалеть? Рад, что съездил. Не все получилось, но было и много положительных моментов», — цитирует Григоренко официальный сайт клуба.

В составе армейцев по дублю оформили Лукас Валльмарк и Антон Слепышев, еще одну шайбу забросил Юаким Нордстрем. У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон и Илья Баранов.