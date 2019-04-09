Сергей Андронов: "В седьмом матче ЦСКА расслабился. Нам спокойнее было"

Капитан и нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился впечатлениями от победы над СКА (3:1) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Армейцы Москвы вышли в финал.

– Тяжело было перед последним матчем? Все-таки одна игра, все висит на волоске.

– Мне кажется, даже наоборот. Все расслабились. Отступать было некуда. Либо пан, либо пропал. Как-то нам, наоборот, спокойнее было. Выходили каждую смену, друг за друга работали в обе стороны. Хороший результат.

– ЦСКА выиграл все четыре матча дома, СКА – тоже только дома побеждал. Дома стены помогают? Вроде уже устарела поговорка.

– Такая интересная серия получилась. В первых матчах СКА очень хорошо играл, но нам везло. Потом мы хорошо играли, немножко не везло уже нам. Очень хорошая серия.

– Почему ЦСКА так спокойно в плей-офф выглядит? Не взрывается.

– Сегодня вроде хорошо так взорвались.

– Дальше "Авангард". Что скажете?

– Там классная команда. Хороший подбор игроков. Достаточно агрессивная, много катаются. Будем готовиться, благо пара дней есть.

– Готовы к североамериканской тактике со шквалом бросков?

– Да все может быть. Не знаю, как они будут себя вести. (Алена Гребенькова)

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