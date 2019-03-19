"Серьезный счет, эмоции, но чтобы прямо уходить". "Авангард" пошутил об отставке Назарбаева

Официальный Твиттер "Авангарда" пошутил на тему отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана. Омичи связали решение государственного деятеля с разгромным поражением "Барыса" со счетом 0:5 в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла 18 марта в Балашихе.

– Нет, мы все понимаем, серьезный счет, эмоции, но чтобы прямо уходить, – написал "Авангард".

Ранее стало известно, что президент Казахстана Назарбаев заявил о своей отставке. Он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года. 78-летний деятель находился у власти с 1990 года.

Счет в серии между "Авангардом" и "Барысом": 2-1 в пользу омичей.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей