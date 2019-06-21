12:36 | Хоккей — КХЛ

Серебряный призер Олимпиады-2018 стал игроком "Автомобилиста"

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Как ранее сообщал "СЭ", нападающий Брукс Мэйсек стал игроком "Автомобилиста". Соглашение с 27-летним немцем рассчитано на один год. В прошедшем сезоне хоккеист выступал в АХЛ за фарм-клуб "Вегаса" "Чикаго Вулфс".

В АХЛ нападающий провел 64 игры и набрал 60 (26+34) очков. Мэйсек является серебряным призер Олимпиады-2018 в составе сборной Германии.

 

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Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/news/5433/

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