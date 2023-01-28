Кизимов — о переходе в «Нефтехимик»: «Счастья были полные штаны — хотелось расти и развиваться дальше»

Нападающий «Нефтехимика» Семен Кизимов рассказал, как отреагировал на информацию об аренде в нижнекамскую команду.

В декабре 2022 года форвард был арендован у «Автомобилиста».

«В один из последних дней перед дедлайном мне позвонил агент: «Возможно, ты перейдешь в «Нефтехимик». Через пару часов мне все подтвердили, счастья были полные штаны — хотелось расти и развиваться дальше, и я получил такую возможность. Наверное, сейчас ощущаю себя игроком основного состава, но это ничего не значит: каждый день надо доказывать и подтверждать свое место в заявке набранными очками или другой работой на благо команды», — приводит слова Кизимова пресс-служба НХЛ.

23-летний Кизимов провел за «Нефтехимик» 10 матчей в текущем сезоне и набрал 7 (3+4) очков.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока» с 56-ю очками за 56 матчей.