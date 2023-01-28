Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» Галимова

Как стало известно «СЭ», нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов зарабатывает 18 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне 31-летний российский хоккеист провел 55 матчей и набрал 22 (11+11) очка.

Ранее Галимов выступал в «Сочи», «Спартаке», «Северстали», «Авангарде», московском «Динамо» и в других командах.