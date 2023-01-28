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Сегодня, 10:07

Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» Галимова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Ансель Галимов.
Фото ХК «Нефтехимик»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов зарабатывает 18 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне 31-летний российский хоккеист провел 55 матчей и набрал 22 (11+11) очка.

Ранее Галимов выступал в «Сочи», «Спартаке», «Северстали», «Авангарде», московском «Динамо» и в других командах.

Ансель Галимов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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