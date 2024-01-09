Сэм Энас повторил рекордную результативную серию Джо Павелски в минском «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился ассистентским дублем в матче со «Спартаком» (3:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Как отмечается пресс-служба минчан, форвард продлил свою результативную серию до 10 матчей и повторил клубный рекорд. В этих играх Энас набрал 15 (4+11) очков.

В сезоне-2012/13 Джо Павелски набирал очки в 10 матчах подряд. Тогда форвард забил 7 голов и отдал 7 результативных пасов.