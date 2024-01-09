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9 января, 23:39

Сэм Энас повторил рекордную результативную серию Джо Павелски в минском «Динамо»

Руслан Минаев
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Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился ассистентским дублем в матче со «Спартаком» (3:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Как отмечается пресс-служба минчан, форвард продлил свою результативную серию до 10 матчей и повторил клубный рекорд. В этих играх Энас набрал 15 (4+11) очков.

В сезоне-2012/13 Джо Павелски набирал очки в 10 матчах подряд. Тогда форвард забил 7 голов и отдал 7 результативных пасов.

Джо Павелски
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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