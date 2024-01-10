Подскребалин получил травму в матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, что вратарь команды Никита Подскребалин был заменен после первого периода в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:3) в связи с травмой. Вместо него на лед вышел Илья Набоков.

«Он потянул мышцу», — цитирует ТАСС Гомоляко.

«Металлург» набрал 70 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Ярославская команда с 68 очками лидирует в Западной конференции.