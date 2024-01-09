«Ак Барс» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» дома по буллитам обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 Б. Встреча прошла на «Татнефть-Арене».

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и занимает шестое место на «Востоке» с 58 очками в 48 играх. «Барыс» находится на 11-й строчке с 40 баллами.